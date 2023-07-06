İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kültürel hegemonya paylaşımı Son dönemde ünlü isimlerden gelen siyasi söylemlere karşılık İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Katıldığı bir programdaki sözlerini alıntılayan Altun, "Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek" dedi.

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ensonhaber.com

Seçim süreci ve sonrasında bazı oyuncu ve şarkıcıların gittikçe artan siyasi söylemleriyle karşı karşıya kalındı.

Özellikle ünlü isimlerin başını çektiği kültürel hegemonya ile her alanda mücadele edilmeye devam ediliyor.

Fahrettin Altun'dan dikkat çeken paylaşım

Son dönemde artan bu kültürel hegemonyaya karşılık İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından katıldığı programdan bir kesit paylaşan Altun, kültürel hegemonya ile ilgili görüşlerini paylaştı.

"Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek!"

Altun sözlerinde "Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek!" dedi.

"Çoğulculuktan eser taşımayan kültürel iktidar gösterisiyle karşı karşıya kaldım"

Altun anısını paylaştığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Henüz bu göreve başlamamıştım. Birgün İstiklal Caddesi’nde bir kitapçıya girmiştim. Kitapçıda hemen girişte tüm okurların, müşterilerin en iyi şekilde göreceği yerde, terör örgütü mensuplarının övüldüğü, halihazırda hapishanede terörle iltisakı dolayısıyla cezalı olan kişilerin, firari olarak yurt dışına kaçan isimlerin yazdığı kitapların olduğu bir rafla, bir tezgahla karşılaştım.



Hiçbir şekilde Türkiye’nin gerçek kültürel dünyasını, Türkiye’nin yayın dünyasını yansıtmayan ve o yayın dünyasındaki çoğulculuktan eser taşımayan bir kültürel iktidar gösterisiyle karşı karşıya kaldığımı düşündüm.

"O kültürel hegemonya, Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor"

Bunun üzerine o tezgahın fotoğrafını çektim ve o fotoğrafı şu mesajla birlikte sosyal medyada paylaştım: “Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek!”



Bugün hâlâ o attığım sosyal medya mesajı üzerinden bana yönelik çeşitli eleştirilerde bulunuluyor.



Oysa ben hâlâ aynı noktadayım.



O kültürel hegemonya, Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor.

"Doğal kültürel etkileşim zeminine ihtiyacımız var"