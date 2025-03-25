Fahrettin Altun: Sokak şiddetine zemin hazırlamak sorumsuzluktur

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21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli'nde konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin itibarını zedelemeye çalışan dezenformasyon kampanyalarına tanıklık ettiklerini söyledi.

Akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin konuşan Altun, sokak eylemlerini de değerlendirdi.

Altun açıklamasına, "Karşımızda bağımsız yargı tarafından yürütülen bir yolsuzluk soruşturması ve bu soruşturma kapsamında gündeme gelen vahim iddialar var." sözleriyle başladı.

Fahrettin Altun sözlerinin devamında şöyle dedi:

"SOKAK ŞİDDETİNE ZEMİN HAZIRLAMAK SORUMSUZLUKTUR"

Yargı sürecini siyasallaştırmaya, yürüyen bir davayı politik bir çekişmenin konusu haline getirmeye, ortadaki vahim iddialara cevap vermek yerine Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermeye, hükümetimizi suçlamaya yönelik kötü niyetli bir çabayla karşılaşıyoruz.



Yürüyen hukuki bir süreci akamete uğratmak, sokak şiddetine zemin hazırlamak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur, kamu düzenini bozmaktır, toplumsal huzur ve barış ortamını zedelemektir.

"KANUN TANIMAZLIĞINI TEŞVİK ETMEK KABUL EDİLEMEZ"

Meşru siyaset zemini milletimizin iradesiyle şekillenmiş, anayasa ile teminat altına alınmıştır. Devletin kurumlarına karşı sorumsuz ve kışkırtıcı çağrılarla sokakları manipüle etmek, vandalizmi, şiddeti ve kanun tanımazlığını teşvik etmek kabul edilemez.

"ADLİ YARGI SÜREÇLERİNE MÜDAHALE"

Bu tür çağrılar adli yargı süreçlerine açıkça müdahale çabasıdır. Hak arayışı değil, hukukun üzerinde baskı kurma gayretidir. Bu çağrıları yapanların sokakta yaşanabilecek olası provakasyonlara karşı ne güvenlik açısından ne de siyasi sorumluluk bakımdan kontrol edici bir kapasiteye sahip olmadıkları da açıktır. Bunun örneğini de dün gördük.

"PARTİ İÇİ LİDERLİK KAVGALARI"