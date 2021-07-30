Fahrettin Altun: Söndürme çalışmaları titizlikle devam ediyor

İki gün içinde çıkan 63 yangından 43’ünün kontrol altına alındığını bildiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

İki gündür Türkiye'nin ciğerleri yanıyor.

Tüm kurum ve kuruluşların seferberliğiyle söndürme çalışmaları sürüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 63 yerde çıkan orman yangınlarından 43'ünün kontrol altına alındığını belirtti.

DEVLETİMİZ ORMANLARIMIZ İÇİN SEFERBER

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

"İlgili kurum ve kuruluşlarımız, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor. İki gün içinde çıkan 63 yangının 43’ü kontrol altına alınmıştır. Söndürme çalışmaları titizlikle devam ediyor."



