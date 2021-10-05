Fahrettin Altun, sosyal medya mecralarındaki kesintiyi yorumladı

Altun, çeşitli sosyal medya kuruluşlarının hizmetlerinde yaşanan uzun süreli aksamaya dikkat çekti. İletişim Başkanı, yerli ve milli güvenilir yazılımlara yönelmenin önemini vurguladı.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın sunduğu hizmetlerde, dün küresel ölçekte saatler süren kesintiler yaşandı.

Kullanıcılar, uzun süre söz konusu sosyal medya platformlarına erişemedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya mecralarında dün yaşanan sıkıntının; süresi, sonuçları ve dünyaya öğrettikleri ya da öğretecekleri itibarıyla şimdiden iletişim tarihinde önemli bir yer edindiğini söyledi.

Twitter adresinden açıklama yapan Altun, dünyaya 'alternatifsiz' denilen küresel sosyal medya şirketlerinin ne denli kırılgan ve düzensiz bir yapı içerisinde olduğunu gösteren bu sorunun, milli bir siber anlayışın önemini bir kez daha hatırlattığını kaydetti.

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ONARILMASI GÜÇ HASARLARA YOL AÇABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"

"Yaşanan sorun ayrıca hepimize aslında verilerimizin ne denli tehlikede olduğunu, sosyal özgürlüklerimizin ne kadar çabuk ve kolay bir şekilde kısıtlanabildiğini ve sosyal medyadaki düzensizliğin bireyde ve toplumda onarılması güç hasarlara yol açabileceğini göstermiştir.

MİLLİ VE GÜVENİLİR YAZILIM VURGUSU

Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur.

"VATANDAŞLARIMIZIN OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ İÇİN..."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dijital dünyanın birçok faydasıyla birlikte getirdiği bu tip sorunlardan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için tüm kurum ve kuruluşlarıyla devrededir, çalışmaya devam etmektedir."