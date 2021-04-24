Fahrettin Altun: Soykırım etiketlemesini reddediyoruz

İletişim Başkanı Altun: "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'te yaşanan Ermeni olayları için 'Soykırım' ifadesine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

"ONURLU TARİHİMİZE GÖLGE DÜŞÜRMEYİ SEÇTİLER"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Joe Biden'ın 'soykırım' tanımlamasıyla ilgili, "Washington'un onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz, üzücü bir gün yaşıyoruz" dedi.

"KATİ SURETTE REDDEDİYORUZ"

ABD makamlarının bu açıklamayla lobilerin taleplerine diz çöktüğünü ifade eden Altun, "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.