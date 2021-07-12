Fahrettin Altun: Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik saygısızlığı kınıyoruz

İletişim Başkanı Altun, Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısının üzerindeki duvara çıkarak oynayan şahıslara tepki gösterdi.

Dün gece saatlerinde İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkıp, müzik eşliğinde dans eden şahıslar tepkilere sebep oldu.

Dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan hareketler üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sessiz kalmadı.

Twitter hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Altun, şu ifadelere yer verdi:

"SAYGISIZLIĞI KINIYORUZ"

"Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir."