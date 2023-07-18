Fahrettin Altun, Suudi Arabistan ile imzalanan iş birliği anlaşmasını paylaştı Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında iletişim alanında imzalanan iş birliği anlaşması sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım geldi. Altun, "Ülkelerimiz arasında medya ve iletişim alanlarında ilişkileri geliştirmeyi ve iş birliğini artırmayı amaçlayan anlaşmamız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Bu alanlardan biri de medya oldu.

Suudi Arabistan ile iletişim alanında iş birliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari imza attı.

Altun paylaştı: Hayırlı uğurlu olsun

Atılan imzanın ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Suudi Arabistan Medya Bakanı Sayın Salman bin Yusuf Al-Dawsari ile “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptını” imzaladık. Ülkelerimiz arasında medya ve iletişim alanlarında ilişkileri geliştirmeyi ve iş birliğini artırmayı amaçlayan anlaşmamız hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.