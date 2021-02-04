İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi olaylarında neler yaşandığını anlatan İngilizce bir video paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük protestosuyla başlayan eylemler, HDP ve LGBT destek eylemlerine dönüşerek Türk halkının kutsal değerlerine saygısızlıkla yeni bir boyut kazandı.

Rektör ataması bahanesiyle yapılan gösterilerin çoğunda, okulun öğrencilerinden daha çok terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin boy gösterdiği görüldü.

Protestocular son olarak, rektörülük binasına işgal girişiminde bulundu fakat bu eylem polis ekiplerinin müdahalesi ile engellendi.

Emniyet birimleri söz konusu eylemlere karışan radikal grup üyelerini sayılarıyla birlikte tek tek açıkladı.

Kendi ülkelerindeki toplumsal olayları görmezden gelen ABD ve Avrupa Birliği (AB), olayları "hak ihlali" kisvesi adı altında kınayarak mesajlar yayınladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaşananları dünya ülkelerine İngilizce bir video ile anlattı.

"BOĞAZİÇİ'NDE NELER OLUYOR"

Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştığı videoya, "Boğaziçi’nde neler oluyor? Gençlerimizi, üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden, vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız." notunu düştü.

Fahrettin Altun tek tek anlattı: Boğaziçi'nde neler oluyor VİDEO

"KANUNLARA KARŞI GELENLER GÖZALTINA ALINDI"

Altun, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı kişilerin, Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin durum hakkında yanlış bilgilendirildiği dikkatimi çekti. İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla ilgiliymiş gibi davranmayı bırakalım.

Cumhurbaşkanımız anayasal yetkisinin bir parçası olarak bir rektör atadı. Bunun üzerine, küçük ve radikal bir grup, Rektörlük binasının çevresini sardı, çıkışları kapattı ve binayı işgal etmeye kalktı. Dolayısıyla polisten müdahale etmesi istendi ve kanunlara karşı geldiği için gözaltına alınanlar oldu.

İşlenen suçlar arasında kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakmak ve kamu malına zarar vermek var. Dünyada hiçbir ülke, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez.

"ÜNİVERSİTENİN İTİBARINI LEKELEYİCİ GİRİŞİMLERİ KINIYORUZ"

Ne yazık ki radilkalleşme, Türkiye'nin üniversite kampüslerinde süregelen bir sorun olmuştur. Son yıllarda, aynı üniversitenin radikalleşmiş öğrencileri arasından PKK/YPG gibi terör örgütlerine katılanlar olmuştur.

Terör örgütlerinin gençlerimizi ağlarına düşürdüğü karanlığa ışık tutmaya devam edeceğiz. Ayrıca, küçük bir grubun radikal görüşlerini, haksız yere bütün bir topluluğun fikirleriymiş gibi göstermek suretiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri de kınıyoruz.

Bu vesileyle, radikal unsurlar ile mesafelerini koruyan çoğunluktaki Boğaziçi öğrencilerini selamlıyorum."