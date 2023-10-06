Fahrettin Altun: Terör nereden gelirse gelsin mücadeleye devam edeceğiz Suriye ve Irak'ın kuzeyinde icra edilen terör operasyonlarıyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, komşu ülkelere sığınan terör gruplarının saldırılarına uğramaya devam ediyor. Terör nereden gelirse gelsin mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

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Ankara’da PKK'lı hainlerin gerçekleştirdiği terör saldırısının ardından Türkiye, operasyonların düğmesine bastı.

Yurt içinde terör örgütünün hücre evlerine peş peşe baskınlar düzenlenirken yurt dışında da TSK'ya ait jetler PKK'nın hedeflerini yerle bir etti.

Uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanan Türkiye, terörün belini kırmaya kararlı.

Altun'dan operasyonlara yönelik paylaşım geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşım yaptı.

"Nereye saklanırlarsa saklansınlar, peşlerini bırakmayacağımıza söz veriyoruz"

Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye, komşu ülkelere sığınan terör gruplarının saldırılarına maruz kalmaya devam etmektedir. Görüldüğü üzere, Ankara'da gerçekleşen alçak terör saldırısı amacına ulaşamamıştır. Bu saldırı, yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı verdiğimiz mücadelenin terör örgütlerini ne türden umutsuz çabalara ittiğinin bir işaretidir. Nerede ortaya çıkarsa çıksın terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. İster Kuzey Irak'ta, ister Suriye'nin kuzeyinde, isterse de başka bir yerde olsun, terörün kökünü kurutacağız. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz ve güvenliğimizden ödün vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık ifade ettiği gibi, bir gece ansızın terör örgütlerinin kapısını çalabiliriz. Kararlılığımızı test etmeye cüret edenler, geçmişte hakkından geldiklerimizle aynı durumu paylaşacaklar. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, terör örgütlerinin peşlerini bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan talep ve beklentimiz; PKK ve bölgedeki uzantılarının gerçek yüzlerini görmeleri ve desteklerine son vermeleridir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da hep söylediği gibi, iyi terörist diye bir şey yoktur. Bir terör grubu aracılığı ile diğer bir terör grubuyla mücadele edemezsiniz.

"Terör örgütlerine mesajımız net; sizi adalete teslim edene kadar durmayacağız"

Türkiye’nin müttefikleri için terörle mücadelenin en iyi yolunun Türkiye ile yakın koordinasyon ve iş birliğinden geçtiğini ifade eden Altun şöyle devam etti: