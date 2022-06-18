Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Brüksel’de düzenlenen "Ukrayna Krizi ve NATO’nun Geleceği" konulu panelde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken NATO'nun geleceği de merak ediliyor...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından Brüksel’de düzenlenen "Ukrayna Krizi ve NATO’nun Geleceği" konulu panele video konferans yöntemi ile katılım sağladı.

Konferansta konuşan İletişim Başkanı Altun, "Son günlerde İsveç ve Finlandiya’dan Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ciddiye alan açıklamalar duymak ümit verici bir gelişme olmuştur. Umarız İsveç ve Finlandiya gibi dost bildiğimiz ülkelerin Türk vatandaşlarını tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerini engelleme noktasında somut ve kalıcı adımlar attığını görebiliriz." dedi.

"NATO'ya destek vermekten kıvanç duyoyoruz"

Türkiye’nin 1952 yılından beri üyesi bulunduğu ve bu 70 yıllık üyeliği boyunca askeri, ekonomik ve diplomatik her türlü destek vermekten kıvanç duyduğu NATO’ya olan bağlılığını kararlılıkla sürdürdüğüne işaret eden Altun, ülkenin karşılaştığı güvenlik tehditlerine karşı bölgesel ve küresel barışın sağlanması adına örgütün oynadığı hayati rolün bilincinde olduklarını söyledi.

Altun, NATO’nun bu hayati rolünün etkin bir biçimde sürdürülmesi adına örgütün misyon ve operasyonlarını desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Fahrettin Altun: Terör örgütlerine müsamaha gösteren ülkelerin NATO üyeliğine olumlu yaklaşmamız düşünülemez - VİDEO





Türkiye’nin gerek jeopolitik konumunun önemi, gerek NATO içindeki ikinci büyük orduya sahip olması, gerekse de son yıllarda hız kazanarak artan savunma sanayii ve güvenlik kapasitesiyle ittifak içinde önemli bir misyon yüklendiğine dikkati çeken Altun, sözlerine şöyle devam etti;

"Üstümüze düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz"



"Bosna Hersek’ten Sudan’a, Afganistan’dan Kosova’ya pek çok ülkede NATO misyonlarına doğrudan katkı sunan Türkiye, NATO'nun ortak bütçesine en çok destek veren ve NATO harekatlarına en fazla katkı veren üye ülkeler arasında yer almaktadır.

Türkiye gerek PKK, DEAŞ, El Kaide, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede gerekse düzensiz göç, insan kaçakçılığı, korsanlık ve deniz haydutluğuyla mücadelede bir cephe ülkesi olarak kendi ulusal güvenliği ve ittifakın güvenliği için üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmektedir.

Ülkemizin NATO misyonlarına sunduğu tüm bu katkılar ve stratejik NATO varlıklarına topraklarımızda ev sahipliği yapmamız, ittifaka olan güçlü bağlılığımızın devam ettiğinin en güçlü bir kanıtıdır."





Türkiye kolaylaştırıcı bir rol oynuyor

Türkiye’nin de sunmuş olduğu önemli katkılarla NATO’nun bugün en dinamik ve güçlü güvenlik teşkilatı olduğunu ifade eden Altun, böylesi bir ittifak örgütünün genişlemesinin muhakkak arzu edilir bir durum olduğunu ve Türkiye’nin bugüne kadarki genişlemelerde kolaylaştırıcı bir rol oynadığını kaydetti.

"NATO üyeliği her ülkenin koşulsuz şartsız kabul edileceği bir hak değil"



Altun, NATO gibi böylesine önemli bir ittifak örgütüne katılımın üyeliğe aday ülkeler için faydalar sağlayacağı gibi bu ülkelere bir dizi sorumluluk da yüklediğinin altını çizerek, "Unutulmamalıdır ki NATO üyeliği her ülkenin koşulsuz şartsız kabul edileceği bir hak değil, ittifak ilkelerine bağlılığını gösteren ülkelere sağlanan bir imtiyazdır.

Bu sebeple ittifaka katılacak yeni ülkelerin NATO'nun kurumsal kimliği ve kurum içi uyumuna zarar vermemeleri, halihazırda ittifaka üye ülkelerin meşru güvenlik endişelerine karşı tehdit oluşturmamaları, üye ülkeleri tehdit eden terör örgütlerine destek vermemeleri beklenir.

Bu şartlar gerek mevcut genişleme talepleri gerekse de gelecekte yaşanabilecek yeni katılımlar için sağlanması gereken asgari gerekliliklerdir." dedi.

Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ittifakın karşılaştığı tehditlere karşı kararlı desteği sürdürmekten kaçınmayacaklarını vurgulayan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu;

"Terör örgütlerine müsamaha gösteren ülkelerin NATO üyeliğine olumlu yaklaşmamız düşünülemez"



"Ne var ki olabilecek bir savaş durumunda yardımına koşmayı taahhüt edeceğimiz ülkelerin bizim vatandaşlarımızı hedef alan terör örgütleri desteklememesini, bu örgütlerin propaganda yapma, finansman sağlama, militan devşirme gibi Türkiye karşıtı etkinliklerine müsamaha göstermemesini beklemek en temel hakkımızdır.

Türkiye’de gerçekleştirmiş oldukları terör saldırılarıyla çok sayıda vatandaşımızın canına kasteden terör örgütlerine karşı kararlı bir pozisyon almamış, bu örgütlerin ülkelerindeki faaliyetlerine değil önlem almak, müsamaha gösteren ülkelerin NATO üyeliğine olumlu yaklaşmamız düşünülemez.





"Türkiye karşıtı faaliyetlerinin durdurulması ülkemiz için hayati bir taleptir"

Türkiye’nin bu ilkesel tutumu hem NATO’nun etkinliğinin sürdürülmesi ve ittifakın geleceği hem de Türkiye’nin güvenlik tehditlerinin bertaraf edilmesi için son derece önemlidir.

Türkiye, sınır komşularımız Irak ve Suriye'de üslenen PKK ve DEAŞ tehditlerine, 2013'te Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliğine intihar saldırısı düzenleyen DHKP-C terör örgütüne, 2016 yılında seçilmiş iktidara karşı bir darbe teşebbüsünde bulunan ve bu girişimde 251 vatandaşımızı katleden FETÖ’ye karşı kararlı mücadelesini sürdürecektir.

Bu örgütlerin bir kısmının müttefiklik ilişkisi kuracağımız Avrupa başkentlerinde Türkiye karşı faaliyetlerinin durdurulması ülkemiz için meşru ve hayati bir taleptir."





"Umarız, PKK mensupları bir daha Stockholm'de örgüt propagandası yapamazlar"



Son günlerde İsveç ve Finlandiya’dan Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ciddiye alan açıklamalar duymanın ümit verici bir gelişme olduğunu dile getiren Altun, "Umarız İsveç ve Finlandiya gibi tarihsel olarak yakın ilişkilerimiz olan, dost bildiğimiz ülkelerin Türk vatandaşlarını tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerini engelleme noktasında somut ve kalıcı adımlar attığını görebiliriz.

FETÖ üyelerinin müttefiklerimizle ilişkilerimizi bozmak için sürdürdükleri kara propagandalarının dost bildiğimiz ülkelerde ev sahipliği bulmamasını temenni ediyoruz.

Umarız bundan sonra PKK’ya yönelik gerçekleştirdiğimiz terörle mücadele operasyonlarında İsveç yapımı AT-4 tanksavar silahları ile karşılaşmayız ve PKK mensupları bir daha Stockholm'de sözde flamalarını sergileyip, uluorta örgüt propagandası yapamazlar." dedi.





"İttifak ilişkileri geliştirmeye açığız"



Altun, Türkiye’nin ulusal güvenliğine kasteden terör örgütlerine destek sunmayan, bu örgütlere ev sahipliği yapmayan dost ülkelerle NATO ve diğer tüm uluslararası kulvarlarda işbirliği ve ittifak ilişkileri geliştirmeye açık olduğunu vurguladı.

"Daha güvenli bir dünya için çalışmaya hazırız"

Türkiye’nin NATO’nun geleceği için gösterdiği fedakarlık ve istikrarlaştırıcı bir güç olarak üstlendiği sorumluluklarının gerek birliğe üye ülkeler gerekse de halihazırda üye olmak isteyen ülkeler tarafından doğru değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Altun, Türkiye’nin bu ülkelerle birlikte daha güvenli bir dünya için çalışmaya her daim hazır olduğunu sözlerine ekledi.