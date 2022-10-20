Fahrettin Altun: Kara propaganda sebebi terörü bitme noktasına getirmemiz

İletişim Başkanı Altun, kimyasal silah iftiralarına "Karalama faaliyetlerinin her geçen gün artmasının sebebi, terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır" diye açıkladı.

PKK'lı provokasyon hesaplarından yapılan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirası, siyasi gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Teröristlere yönelik operasyonlarda TSK'nın kimyasal silah kullandığının iddia edildiği olayı, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur destekledi.

"Görüntüleri izledim, kimyasal kullanılmış." ifadelerini kullanan Şebnem Korur'a yanıt ise gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iddiaların bir iftiradan ibaret olduğunu açıkladı.

Konu ile ilgili tartışmalar sürerken, bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

"PKK ve siyasi uzantılarının kara propaganda faaliyetlerinin bir yenisine şahit oluyoruz"

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

"Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantılarının kara propaganda faaliyetlerinin bir yenisine, Türkiye ve kimyasal silahları yan yana getirme çabasına şahit oluyoruz.





"Sebebi, terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır"

PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu bu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi de her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır.

"Geçit vermemek için çalışmaya devam edeceğiz"

Biz terörle mücadelemizi her alanda sürdürecek, terör örgütlerinin ülkemize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı manipülasyon, dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine geçit vermemek için çalışmaya devam edeceğiz."