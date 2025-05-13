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Haber Merkezi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Balkanlar Medya Forumu'na katıldı.

Burada hem dünya hem de yurt içindeki gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmeler yapan Altun, terörsüz Türkiye sürecini de değerlendirdi.

"Ülkemiz için ortaya koyduğumuz terörsüz Türkiye için gayretleri de kararlılıkla sürdürüyoruz." diyen Fahrettin Altun, şöyle devam etti;

"KRTİK EŞİĞİ GERİDE BIRAKTIK"

Terör sorununu kalıcı olarak çözme iradesini güçlü şekilde ortaya koyuyor, terörsüz Türkiye'yi de adım adım inşa ediyoruz. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, elbette aziz milletimizin desteğiyle başlayan bu süreçte en kritik eşiği geride bıraktık. Terör örgütü kendisini feshettiğini açıkladı.

"TERÖR SORUNUNDA ON BİNLERCE İNSANIMIZI KAYBETTİK"

Bildiğiniz üzere, bugüne kadar terör sorununda on binlerce insanımızı kaybettik. Ben bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum.

"TÜRKİYE'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜZERİNDEN DİZAYN ETMEK İSTEDİLER"

Elbette maddi- manevi kayıplar yaşadık. Türkiye bu uzun süreçte terör örgütü üzerinden dizayn edilmek istendi, çevrelenmek istendi, istikrarsızlaştırmak istendi. Böylelikle de emperyalistlerce diz çöktürülmek istendi.



Yıllar yılı diplomasi başta olmak üzere kabiliyetlerimizi uluslararası alanda terör sorununu anlatarak geçirdik.



İçeride ise birlik ve beraberliğimize kasteden, toplumsal huzursuzluktan beslenen kötücül güruhların provokasyonlarıyla mücadele ettik. Hamdolsun sonuç aldık.

"ÖZEN, SABIR VE SORUMLULUKLA HAREKET ETMELİYİZ"