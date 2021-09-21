Fahrettin Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ICSID'nin FETÖ'nin tazminat talebini reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceklerini söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nin (ICSID), FETÖ'nün 126 milyon avro tazminat talebini reddetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ"

Kararın, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, "Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun açıklamasında, davanın avukatlarından Mustafa İnal Doğan'ın söz konusu kararı kamuoyuna duyurduğu sosyal medya paylaşımına da yer verdi.