Fahrettin Altun, Türk Konseyi Toplantısı için Bakü’de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bakü’de bugün gerçekleştirilen “Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı”na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen ‘Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar 3. Toplantısı’na katıldı.

Toplantı öncesi Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev ile görüşme yapan Altun, ikili görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti.

Toplantı sırasında konuşan İletişim Başkanı Altun, “12 yıllık süreçte konsey, hızla kurumsallaştı ve uluslararası arenada önemli bir platform haline geldi” dedi.

"TÜRKLÜĞÜN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN SİSTEMATİK BİR KAMPANYA YÜRÜTÜLDÜĞÜNE ŞAHİT OLDUK"

Altun, “Bugünkü dünya 12 yıl önceki dünya değil. Dünya, hızlı ve kapsamlı değişim ve dönüşüm sürecinden geçti. Elbette ki soydaşlarımız Türk dünyasının dört bir yanında ciddi varoluşsal tehditlerle karşı karşıya kaldı. Özellikle bu süre zarfında Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz’den Türklüğün izlerini silip atmak için sistematik bir kampanya yürütüldüğüne hepimiz şahit olduk. Türklüğe karşı yürütülen bu saldırıların hedefi yalnızca fiziki mevcudiyetimizle sınırlı kalmadı.





"TÜRK DÜNYASININ SALDIRILAR KARŞISINDA GÜÇ BİRLİĞİ YAPMASI LAZIM"

Temelde adımızı ve itibarımızı da hedef aldı. Bu söz konusu itibarsızlaştırma çabaları dış kaynaklı olmakla birlikte maalesef içerdeki işbirlikçilerin katkılarıyla da devam etti. İçinde bulunduğumuz hakikat ötesi bu dönemde, algı operasyonları da bu saldırılara eşlik etti. Bu anlamda, bu yeni nesil tehditler karşısında bizim Türk dünyası olarak güç birliği yapmamız, birbirimizi koruyup kollamamız ve bu saldırılar karşısında bağışıklık geliştirmemiz bir mecburiyettir” ifadelerini kullandı.