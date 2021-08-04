Fahrettin Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değil

Fahrettin Altun, ABD’nin bazı Afganların Türkiye dahil üçüncü ülkeler üzerinden ABD’ye göç başvurusu yapabilecekleri açıklamasına tepki gösterdi.

ABD, Afganistan’da devam eden savaşın şiddetini artırması üzerine binlerce mülteciyi kabul edeceğini, ülkesini terk eden Afganların başvuru işlemlerinin işleme konacağını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye dahil başka bir ülkeye gelen Afganların, internet sitesinde form doldurduktan sonra başvuru değerlendirmesine alınacağını belirtmişti.

ABD tarafından alınan bu karar, Türkiye'de tepkilere neden oldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da karar karşısında sessiz kalmadı.

"TÜRKİYE BEKLEME ODASI DEĞİL"

Altun, tepkisini, "Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır." sözleriyle dile getirdi.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Konuya ilişkin Bloomberg'e konuşan Altun, şöyle devam etti:

“ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD tarafından fonlanan proje ve kuruluşlarda çalışan bazı Afganistan vatandaşlarına üçüncü ülkelere giderek ABD’den sığınma talebinde bulunma çağrısını derin endişeyle karşılıyoruz.

Bölgemizdeki koşullar ve ülkemizin 4 milyondan fazla sığınmacıya yıllardır ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, düzensiz göçü özendirecek böyle bir çağrı asla kabul edilemez. Sınır güvenliğimizi muhafaza etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”