Euro
10.0136
0.34%
Dolar
8.4448
0.47%
Altın
492.48
0.7%
Borsa
1.42
0.76%
Bitcoin
318.859
-1.17%
EXEN Coin
23.27
-0.89%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Fahrettin Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değil

    Fahrettin Altun, ABD’nin bazı Afganların Türkiye dahil üçüncü ülkeler üzerinden ABD’ye göç başvurusu yapabilecekleri açıklamasına tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değil

    ABD, Afganistan’da devam eden savaşın şiddetini artırması üzerine binlerce mülteciyi kabul edeceğini, ülkesini terk eden Afganların başvuru işlemlerinin işleme konacağını açıklamıştı.

    Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye dahil başka bir ülkeye gelen Afganların, internet sitesinde form doldurduktan sonra başvuru değerlendirmesine alınacağını belirtmişti.

    ABD tarafından alınan bu karar, Türkiye'de tepkilere neden oldu.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun da karar karşısında sessiz kalmadı.

    "TÜRKİYE BEKLEME ODASI DEĞİL"

    Altun, tepkisini, "Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır." sözleriyle dile getirdi.

    "ASLA KABUL EDİLEMEZ"

    Konuya ilişkin Bloomberg'e konuşan Altun, şöyle devam etti:

    “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD tarafından fonlanan proje ve kuruluşlarda çalışan bazı Afganistan vatandaşlarına üçüncü ülkelere giderek ABD’den sığınma talebinde bulunma çağrısını derin endişeyle karşılıyoruz.

    Bölgemizdeki koşullar ve ülkemizin 4 milyondan fazla sığınmacıya yıllardır ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, düzensiz göçü özendirecek böyle bir çağrı asla kabul edilemez. Sınır güvenliğimizi muhafaza etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

    Fahrettin Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değil #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir