Fahrettin Altun Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yoğun programlarını sürdürüyor...
Fahrettin Altun, İstanbul'da Türkiye Yayıncılık Zirvesi'ne katıldı.
Burada katılımcılara hitap eden Altun, yeni nesil yayıncılık konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.
Fahrettin Altun'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:
"EN ÖNEMLİ KÜLTÜR TAŞIYICILARINDAN BİRİ DE YAYINEVLERİDİR"
En önemli kültür taşıyıcılarından biri de yayınevleridir, yayıncılardır. Bir yandan kültürel özgünlüğü korumak, öte yandan kültürel zenginliklerimizi yaşatmak ve bir diğer taraftan da kültürlerarası nitelikli etkileşimleri artırmak, çoğaltmak durumundayız.
Yayıncılarımız, yayın evlerimiz bu sürecin ana özneleri konumundadır, biz böyle görüyoruz. Bugün okuryazarlarımız da, yayıncılarımız da bir kültürel özgüvene sahiptir ve bu özgüven içinde farklı kültürlerle etkileşim içerisine girme gayreti içindedir.
"HAKİKAT VE HAKİKİ BİLGİ ÜRETİLMELİDİR"
Dönem dönem kültürel saldırıya maruz kaldık. Dijital uçurum yayıncılığın sınamasıdır. Kültürel kuşatma ve tekelleşme sorunu ile karşı karşıyayız.
Dezenformatik bilgiler arttıkça bilgiden ve doğrudan uzaklaşılıyor. Hakikat ve hakiki bilgi üretilmelidir.
"YENİ NESİL YAYINCILIK STRATEJİSİ GELİŞMELİ"
Yeni nesil yayıncılık stratejisi gelişmeli. Yeni medya düzeni ile yayıncılarımızın önünde önemli fırsatlar doğdu. Yeni medya ile küresel alana erişim arttı.
Güçlü birliktelik sergileyeceğiz. Türkiye vizyonu ile birlikte yayıncılık alanında da çalışacağız.
Ayrıntılar geliyor...
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