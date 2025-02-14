Fahrettin Altun Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yoğun programlarını sürdürüyor...

Fahrettin Altun, İstanbul'da Türkiye Yayıncılık Zirvesi'ne katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Altun, yeni nesil yayıncılık konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

Fahrettin Altun'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"EN ÖNEMLİ KÜLTÜR TAŞIYICILARINDAN BİRİ DE YAYINEVLERİDİR"

En önemli kültür taşıyıcılarından biri de yayınevleridir, yayıncılardır. Bir yandan kültürel özgünlüğü korumak, öte yandan kültürel zenginliklerimizi yaşatmak ve bir diğer taraftan da kültürlerarası nitelikli etkileşimleri artırmak, çoğaltmak durumundayız.



Yayıncılarımız, yayın evlerimiz bu sürecin ana özneleri konumundadır, biz böyle görüyoruz. Bugün okuryazarlarımız da, yayıncılarımız da bir kültürel özgüvene sahiptir ve bu özgüven içinde farklı kültürlerle etkileşim içerisine girme gayreti içindedir.