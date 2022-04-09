Fahrettin Altun: Türkiye'nin dostluğunun kazandıracağı avantajın herkes farkında

Bölgesel ve küresel krizlerde Türkiye’nin istikrarlaştırıcı bir güç olarak çözümler sunduğunu belirten Altun, ‘Türkiye’nin dostluğunun kazandıracağı avantajın herkes farkında’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye’nin istikrarlaştırıcı güç olarak bölgesel ve küresel krizlere getirdiği çözümleri Star Gazetesi’ne değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki adımlar sayesinde Türkiye’nin, uluslararası alanda kat edilen mesafeye vurgu yaptı.

Türkiye’nin dostluğunun sağlayacağı faydaların herkes tarafından fark edildiğini belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

“Biz hakkaniyetli şekilde hep birlikte kazanmaya vurgu yaptık. Bölgesel ve küresel hiçbir meselenin Türkiye dahil olmadan çözülemeyeceğinin idrak edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin dostluğunun sağlayacağı avantajların aslında herkes farkında.

Türkiye’nin diyalog kapısı hep açık vurgusu

Anlaşmazlık yaşadığımız bazı ülkelerin, Türkiye'nin hep açık tuttuğu diyalog kapısına yönelmeleri; sorunları çözüme kavuşturma, iş birliğini artırma yarışına girmeleri bu yüzden. Sistemin sorununa rağmen sistemden faydalanabileceğini düşünen güçler sistemin rehabilitasyonu için elini taşın altına koymuyor. Türkiye bu konuda son derece net.

“Pozisyonumuz, mevcut adaletsizlik ve eşitliksizlerle mücadele içeriyor”

Bizim pozisyonumuz, mevcut adaletsizlik ve eşitliksizlerle mücadele içeriyor. Daha önce kendi bölgesindeki meselelere bile ses çıkarmaması istenen, binlerce kilometre öteden gelen devletlerin belirlediği politikalara uyum sağlaması beklenen Türkiye, bugün artık bölgesel sorunların ötesinde küresel problemlere dair kanaat belirten, aksiyon alabilen ve bunu fiiliyata dökebilen aktif bir diplomasi yürütüyor. Bu dönüşümün mimarı hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.”