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Haber Merkezi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “21. Yüzyılda Türkiye’nin Kültür Seferberliği” kitabının tanıtım programına katıldı.

Altun, burada katılımcılara hitap etti.

Ülkemizin kültür alanında bir seferberliğe ihtiyacı olduğunu belirten Altun, şöyle konuştu:

"BİR SEFERBERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

"Türkiye'nin özellikle kültür alanında çetin bir cengin, zorlu bir savaşın içinde olduğu ve bu cenkte, bu savaşta bir seferberliğe ihtiyacı olduğu düşünüyoruz.

Bu bağlamda kaçış yok sergimiz bu sergiye kaynaklık eden girişimlerimiz bu mücadelenin güncel örneklerinden biridir.

Öyle inanıyorum ki bu sergi, kültür varlıklarımıza yönelik kaçakçılığın önlenmesine katkı sağlamakla kalmayacak, kaçak kazıların neden olduğu zararlara yönelik de toplumsal farkındalığın artmasına yarar sağlayacak.

"8 BİN ESER AİT OLDUKLARI TOPRAKLARA DÖNDÜ"

Gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığımız yasa dışı yollarla yurt dışına götürülen çok sayıda tarihi eseri ait oldukları topraklara, yani buraya geri getirmek için çok büyük bir çaba sarf ediyor.

2002 yılından itibaren 12 bini aşkın eserin Türkiye'ye iadesi sağlandı ve bu iadelerin 8 bine yakını, yani 3'te 2'si son 6 yılda gerçekleşti. Ne gerçekten bu vesile ile kelimenin tam anlamıyla kültür alanında milli mücadele veren Bakanlık çalışanlarımıza, Sayın Bakanımızın şahsında canıgönülden şükranlarımı arz ediyorum.

Gerçekten kendilerinin çabaları ülkemizin kültürüne büyük bir katkı sunmaktadır."