Fahrettin Altun ve Ömer Çelik'ten Türk gazetecilere yapılan saldırıya tepki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail polisinin Kudüs’te TRT Haber ekibine yaptığı saldırıyı kınadı.

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İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in Kudüs’te TRT Haber ekibine yaptığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Altun, İsrail polisinin Kudüs’te TRT Haber ekibine yaptığı saldırıyı kınadı.

Altun, “İsrail, askerinden polisine tüm silahlı unsurlarıyla uluslararası hukuku çiğnemeye, adeta kural, ilke tanımamaya devam ediyor. İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırısını kınıyorum, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiç kuşkusuz bu çirkin saldırı, İsrail'in basın özgürlüğü konusundaki siciline yeni bir utanç olarak eklenmiştir. Bebek, kadın, yaşlı, engelli, gazeteci demeden katliamlarına devam eden, basın mensuplarının görevini ifa etmesine engel olan İsrail'e karşı uluslararası toplumun daha fazla ses çıkarması gerektiği çağrımızı yineliyorum.” ifadelerini kullandı.

"İsrail makamlarının basına yönelik öfkesi, kendi eylemlerine dair bir suçluluk duygusunu yansıtmakta"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kudüs’te TRT Haber'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İsrail polisinin Filistin’deki gelişmeleri dünyaya aktaran TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetliyoruz. Filistin’de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna iletebilmek ve kirli dezenformasyonları bertaraf etmek üzere mücadele veren TRT ekibini ve tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyoruz. İsrail makamlarının basına yönelik öfkesi, kendi eylemlerine dair bir suçluluk duygusunu yansıtmaktadır. İsrail’in insanlık suçlarını belgelendirmeye ve uluslararası platformda dile getirmeye devam edeceğiz.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)