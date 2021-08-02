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    Fahrettin Altun, yangına müdahale eden helikopterleri paylaştı

    Fahrettin Altun, yangına müdahale eden helikopterleri paylaştı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangın bölgelerinde helikopter kullanılmadığı yalanını, paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 23:05
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 23:14
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    Türkiye orman yangını felaketinde 1 haftayı geride bıraktı.

    Ülkenin farklı noktalarında çıkan irili ufaklı birçok yangın, havadan ve karadan büyük bir çaba ile söndürülürken devam eden yangınlara müdahale ise sürüyor.

    Arazide alevlerle savaşan ekiplerin mücadelesini gölgede bırakmak için, muhalefet partileri yapılan müdahaleleri yapılmamış gibi göstermeye devam ediyor.

    Gündoğmuş'taki yangına müdahale eden helikopterler VİDEO

    "VALLAHİ HELİKOPTER GÖRMEDİK"

    Başta CHP'li bölge belediye başkanları olmak üzere CHP'li milletvekilleri bu yönde sosyal medyada birçok paylaşıma imza attı.

    Onlardan biri de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay oldu.

    Bodrum’da açıklama yapan Altay, yemin ederek bölgede yangına müdahale eden helikopter görmediklerini söyledi.

    Altay, "Bakan diyor ki, sadece bugün helikopterler 1000 sorti yapmış. Biz de bugün sabahtan beri belediye başkanlarımızla yangın bölgesinde dağ bayır geziyoruz. Vallahi de billahi de bir tane helikopter görmedik.” ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Altun, yangına müdahale eden helikopterleri paylaştı #1

    AYNI KAREDE 5 HELİKOPTER

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu yalanları yaptığı bir paylaşımla ortaya çıkardı.

    Altun, "Ormanın Kahramanları bugün Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Yeşil Vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazözle alevlere karşı savundu. Tek karede 5 helikopter…" dedi.

    Altun paylaşımını StrongTürkiye etiketiyle yaptı.

    Fahrettin Altun, yangına müdahale eden helikopterleri paylaştı #2

    Mevlüt Çavuşoğlu, Muhittin Böcek'in iddiasına cevap verdi

    Fahrettin Altun, yangına müdahale eden helikopterleri paylaştı #3

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