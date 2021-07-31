Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili dezenformasyon konusunda uyardı

Fahrettin Altun yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Birtakım kötücül odakların provokasyon ve algı operasyonlarının dozunu artırdığına şahit oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Altın yapığı açıklamada medya kurumlarını, dezenformasyon konusunda uyardı.

Altun, "Reyting uğruna ya da ideolojik saiklerle yapılan yayıncılığın oluşturacağı tahribata karşı, medya kurumlarımızı sorumlu davranmaya davet ediyoruz." dedi.

"ALGI OPERASYONLARININ DOZU ARTTI"

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda medya kurumlarını sorumlu davranmaya davet etti. Altun mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Hepimizin içini yakan ve devletimizin tüm imkanlarıyla etkin şekilde mücadele ettiği orman yangınlarını fırsat bilen birtakım kötücül odakların, özellikle sosyal medyada giriştikleri sistematik dezenformasyon, provokasyon ve algı operasyonlarının dozunu artırdığına şahit oluyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ülkemiz, dünyanın sayılı itfaiye örgütlerinden birine sahiptir.

Devletimiz ve ilgili kurumlarımız ilk andan itibaren tam bir seferberlik içinde, yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için var gücüyle çalışmaktadır.

"SAHTE HEAPLARIN ARKASINA GİZLENEREK, MİLLETİMİZİ KIŞKIRTMAK İSTİYORLAR"

Orman yangınlarıyla mücadelemizi ideolojik saiklerle karalamaya çalışanlar, yalan haberlerle aynı zamanda “toplumsal fay hatlarını” tetiklemeyi amaçlıyorlar. Milletimiz bu tür sosyal medya kışkırtmalarına karşı uyanıktır ve sağduyuludur.

Hem yangınla hem bu tür sistematik dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla mücadelede, devletin ilgili bütün kurumları görevinin başındadır. Açılan sahte hesapların arkasına gizlenerek, milletimizi kışkırtmak isteyenler şüphesiz hukuk önünde hesap verecekler.





"BAZI MEYDA KURULUŞLARI BU AĞA DAHİL OLUYOR"

Bazı medya kuruluşlarının dezenformasyon ve algı operasyonlarını yürüten ağa dahil olduklarını üzülerek görüyoruz. Reyting uğruna ya da ideolojik saiklerle yapılan yayıncılığın oluşturacağı tahribata karşı medya kurumlarımızı da sorumlu davranmaya davet ediyoruz."