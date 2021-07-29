Fahrettin Altun: Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Fahrettin Altun: Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

İletişim Başkanı Altun, ülkenin güneyinde etkili olan yangınların çıkış nedenlerine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere ülkenin güneyinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Adana, Osmaniye, Mersin, Muğla ve Aydın'da çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya'da etkili olan yangın, 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Diğer bölgelerde alevler yerleşim yerlerini tehdit altına alırken, birçok vatandaş yangından etkilendi.





YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir PKK sempatizanının yangın çıkarmaya çalışırken yakalanması, yaşanan orman yangınlarının arkasında terör örgütü olabileceği düşüncelerini güçlendirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETMİŞTİR"

Açıklamada Altun, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir.





"KAPSAMLI SORUŞTURMALAR BAŞLATILMIŞTIR"

Tüm kurumlarımız sahada, vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır.

"SORUMLULAR SALDIRININ HESABINI VERECEKTİR"

Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir.

Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun."