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    Fahrettin Altun: Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin yaptırım kararı kınandı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:"Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı"
    • AA
    • 15.12.2020 - 22:10
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 22:52
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    Fahrettin Altun: Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin yaptırım kararı kınandı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yüksek İstişare Kurulu'nda yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

    Altun yaptığı açıklamada, "Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı"

    "YİK toplantısında, bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi için devlet ve millet olarak atılabilecek adımlar değerlendirildi." ifadelerinde bulundu

    Fahrettin Altun: Yüksek İstişare Kurulu nda, ABD nin yaptırım kararı kınandı #1.

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