Fahrettin Altun: Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin yaptırım kararı kınandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:"Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yüksek İstişare Kurulu'nda yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Altun yaptığı açıklamada, "Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı"

"YİK toplantısında, bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi için devlet ve millet olarak atılabilecek adımlar değerlendirildi." ifadelerinde bulundu

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