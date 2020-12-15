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- Fahrettin Altun: Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin yaptırım kararı kınandı
Fahrettin Altun: Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin yaptırım kararı kınandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:"Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı"
- AA
- 15.12.2020 - 22:10
- Güncelleme : 15.12.2020 - 22:52
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yüksek İstişare Kurulu'nda yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Altun yaptığı açıklamada, "Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı"
"YİK toplantısında, bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi için devlet ve millet olarak atılabilecek adımlar değerlendirildi." ifadelerinde bulundu
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