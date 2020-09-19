Fahrettin Altun: Yunan hükümetini hesap sormaya çağırıyorum

İletişim Başkanı Altun, Yunanistan'da bir gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesini kınayarak, Yunan hükümetine, bu utanmazlığın sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulundu.

Yunanistan’da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan mevkidaşı Stelios Petsas'a mektup göndererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesini kınadı.

Fahrettin Altun mektubunda, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum.” dedi.

“HESAP SORUN”

Türkiye'nin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, mektubunda “Öte yandan, bu tür hakaretlerin Yunan Ceza Kanunu'na göre cezaya tabi olduğunu vurgulamak istiyor, Yunan hükümetini bu utanmazca ve acınası hareketin sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum.” sözlerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun, “Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

“YUNAN HÜKÜMETİ, TÜRK GAZETECİLERİ KORKUTMA GİRİŞİMLERİNİ ENGELLEMELİ”

"Bu vesileyle Yunan hükümetini, aralarında TRT ve Anadolu Ajansı çalışanlarının da olduğu Yunanistan'daki Türk gazetecilere yönelik sürekli ve tehlikeli korkutma çabalarının daha fazla gecikmeden engellenmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyorum." ifadesini kullanan Altun, mektubunu şu sözlerle tamamladı:

“Doğu Akdeniz'de diplomasiye ve adil bir çözüme defalarca şans veren ve ülkemizde birçok Yunan gazetecinin serbestçe çalışabilmesinden gurur duyan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ne gazetecilerin taciz edilmesinin veya hedef alınmasının ne de Yunanistan'daki bazı yayınların sorumsuzca davranışlarının, barış davasına hizmet etmediği kanaatindedir.”