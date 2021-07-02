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    Fahrettin Altun’a yapılan sansüre Anadolu Yayıncılar Derneği'nden tepki

    Fahrettin Altun'un şehit diplomatlarla ilgili açıklamalarını içeren videonun YouTube'dan kaldırması üzerine Anadolu Yayıncılar Derneği üyesi 50 kanal tarafından açıklamaların yayınlanacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 12:46
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    Fahrettin Altun’a yapılan sansüre Anadolu Yayıncılar Derneği'nden tepki

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçtiğimiz günlerde şehit edilen diplamatlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Türk diplamatların şehit edilmesine yönelik ifadelerinin yer aldığı video, YouTube tarafından 'nefret söylemi' suçlamasıyla kaldırıldı.

    Konuya ilişkin Altun, "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz." ifadelerini kullanırken, çeşitli oluşumlar da tepkilerini dile getirdi.

    KONUŞMA, 50 YEREL KANALDA YAYINLANACAK

    Anadolu Yayıncılar Derneği, Altun'un açıklamalarının kaldırılmasına, üyesi olan 50 yerel kanalda konuşmayı yayınlayarak tepki göstereceklerini duyurdu.

    Fahrettin Altun’a yapılan sansüre Anadolu Yayıncılar Derneği'nden tepki VİDEO

    Fahrettin Altun’a yapılan sansüre Anadolu Yayıncılar Derneği nden tepki #1

    "SOSYAL MEDYA MECRALARI ARTIK MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

    AYD’den yapılan açıklamada, “İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına yer veren sosyal medya mecraları artık bir milli güvenlik sorunudur. Türk diplomatlarımızı şehit eden Ermeni çeteleri ile övgüler dizen sosyal medya mecraları, konu Türkiye olunca sansürü devreye sokuyor." ifadelerine yer verildi.

    Fahrettin Altun’a yapılan sansüre Anadolu Yayıncılar Derneği nden tepki #2

    "50 ANADOLU MEDYASI OLARAK BU AÇIKLAMALARI YAYINLAYACAĞIZ"

    AYD Başkanı Sinan Burhan tarafından düzenlenen basın toplantısında “Sosyal mecralar tarafından özellikle yerli ve milli duruş sergileyenlere karşı bir sansür uygulanmaktadır. Sosyal medya artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmektedir. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu konuda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatları anan İletişim Başkanı Sayın Altun’un konuşmalarının sansürlenmesi asla kabul edilemez. Biz 50 Anadolu medyası olarak bu açıklamaları yayınlayacağız. Terörün dili dini ırkı yoktur. Kınıyoruz. Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız vardır." açıklaması yapıldı.

    Fahrettin Altun’a yapılan sansüre Anadolu Yayıncılar Derneği nden tepki #3

    YAYIN YAPACAK KANALLAR

    Fahrettin Altun'un açıklamalarının yayınlanacağı kanallar şu şekilde.

    1- ADANA KOZA TV

    2- ADIYAMAN MERCAN TV

    3- AFYON KANAL 3

    4- AKSARAY KANAL 68

    5- AMASYA ART

    6- AYDIN TV DEN

    7- BİTLİS BİTLİS TV

    8- BOLU KÖROĞLU TV

    9- BURDUR KANAL 15

    10- BURSA AS TV

    11- ÇANAKKALE TON TV

    12- ÇORUM KANAL 19

    13- DENİZLİ PAMUKKALE TV

    14- DENİZLİ DRT

    15- DİYARBAKIR UZAY HABER TV

    16- EDİRNE E TV

    17- ELAZIĞ KANAL E

    18- ELAZIĞ KANAL FIRAT

    19- ERZİNCAN ERT

    20- ERZURUM KARDELEN TV

    21- ESKİŞEHİR KANAL 26

    22- GAZİANTEP KANAL 5

    23- GAZİANTEP GRT

    24- HATAY HRT

    25- ISPARTA KANAL 32

    26- İZMİR EGE TV

    27- KAHRAMANMARAŞ AKSU TV

    28- KARABÜK BRTV

    29- KAYSERİ TV1

    30- KAYSERİ TV KAYSERİ

    31- KAYSERİ KENT TÜRK TV

    32- KAYSERİ KAY TV

    33- KIRŞEHİR AHİ TV

    34- KOCAELİ TV 41

    35- KONYA KON TV

    36- KÜTAHYA TÜRK HABER

    37- MALATYA ER TV

    38- MALATYA VUSLAT TV

    39- MANİSA MANİSA TV

    40- MANİSA KANAL E

    41- MERSİN KANAL 33

    42- MUĞLA MUĞLA TÜRK

    43- ORDU ALTAŞ TV

    44- RİZE ÇAY TV

    45- SAKARYA KANAL 264

    46- SİVAS VİZYON 58

    47- ŞANLIURFA KANAL URFA

    48- ŞANLIURFA GTV

    49- ŞANLIURFA EDESSA TV

    50- TOKAT SÜPER TV

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