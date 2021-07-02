Fahrettin Altun'un şehit diplomatlarla ilgili açıklamalarını içeren videonun YouTube'dan kaldırması üzerine Anadolu Yayıncılar Derneği üyesi 50 kanal tarafından açıklamaların yayınlanacağı belirtildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçtiğimiz günlerde şehit edilen diplamatlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk diplamatların şehit edilmesine yönelik ifadelerinin yer aldığı video, YouTube tarafından 'nefret söylemi' suçlamasıyla kaldırıldı.

Konuya ilişkin Altun, "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz." ifadelerini kullanırken, çeşitli oluşumlar da tepkilerini dile getirdi.

KONUŞMA, 50 YEREL KANALDA YAYINLANACAK

Anadolu Yayıncılar Derneği, Altun'un açıklamalarının kaldırılmasına, üyesi olan 50 yerel kanalda konuşmayı yayınlayarak tepki göstereceklerini duyurdu.

Fahrettin Altun’a yapılan sansüre Anadolu Yayıncılar Derneği'nden tepki VİDEO



"SOSYAL MEDYA MECRALARI ARTIK MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

AYD’den yapılan açıklamada, “İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına yer veren sosyal medya mecraları artık bir milli güvenlik sorunudur. Türk diplomatlarımızı şehit eden Ermeni çeteleri ile övgüler dizen sosyal medya mecraları, konu Türkiye olunca sansürü devreye sokuyor." ifadelerine yer verildi.

"50 ANADOLU MEDYASI OLARAK BU AÇIKLAMALARI YAYINLAYACAĞIZ"

AYD Başkanı Sinan Burhan tarafından düzenlenen basın toplantısında “Sosyal mecralar tarafından özellikle yerli ve milli duruş sergileyenlere karşı bir sansür uygulanmaktadır. Sosyal medya artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmektedir. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu konuda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatları anan İletişim Başkanı Sayın Altun’un konuşmalarının sansürlenmesi asla kabul edilemez. Biz 50 Anadolu medyası olarak bu açıklamaları yayınlayacağız. Terörün dili dini ırkı yoktur. Kınıyoruz. Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız vardır." açıklaması yapıldı.

YAYIN YAPACAK KANALLAR

Fahrettin Altun'un açıklamalarının yayınlanacağı kanallar şu şekilde.

1- ADANA KOZA TV

2- ADIYAMAN MERCAN TV

3- AFYON KANAL 3

4- AKSARAY KANAL 68

5- AMASYA ART

6- AYDIN TV DEN

7- BİTLİS BİTLİS TV

8- BOLU KÖROĞLU TV

9- BURDUR KANAL 15

10- BURSA AS TV

11- ÇANAKKALE TON TV

12- ÇORUM KANAL 19

13- DENİZLİ PAMUKKALE TV

14- DENİZLİ DRT

15- DİYARBAKIR UZAY HABER TV

16- EDİRNE E TV

17- ELAZIĞ KANAL E

18- ELAZIĞ KANAL FIRAT

19- ERZİNCAN ERT

20- ERZURUM KARDELEN TV

21- ESKİŞEHİR KANAL 26

22- GAZİANTEP KANAL 5

23- GAZİANTEP GRT

24- HATAY HRT

25- ISPARTA KANAL 32

26- İZMİR EGE TV

27- KAHRAMANMARAŞ AKSU TV

28- KARABÜK BRTV

29- KAYSERİ TV1

30- KAYSERİ TV KAYSERİ

31- KAYSERİ KENT TÜRK TV

32- KAYSERİ KAY TV

33- KIRŞEHİR AHİ TV

34- KOCAELİ TV 41

35- KONYA KON TV

36- KÜTAHYA TÜRK HABER

37- MALATYA ER TV

38- MALATYA VUSLAT TV

39- MANİSA MANİSA TV

40- MANİSA KANAL E

41- MERSİN KANAL 33

42- MUĞLA MUĞLA TÜRK

43- ORDU ALTAŞ TV

44- RİZE ÇAY TV

45- SAKARYA KANAL 264

46- SİVAS VİZYON 58

47- ŞANLIURFA KANAL URFA

48- ŞANLIURFA GTV

49- ŞANLIURFA EDESSA TV

50- TOKAT SÜPER TV