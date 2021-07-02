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- Fahrettin Altun’a yapılan sansüre Anadolu Yayıncılar Derneği'nden tepki
Fahrettin Altun’a yapılan sansüre Anadolu Yayıncılar Derneği'nden tepki
- Haber Merkezi
- 02.07.2021 - 12:46
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçtiğimiz günlerde şehit edilen diplamatlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türk diplamatların şehit edilmesine yönelik ifadelerinin yer aldığı video, YouTube tarafından 'nefret söylemi' suçlamasıyla kaldırıldı.
Konuya ilişkin Altun, "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz." ifadelerini kullanırken, çeşitli oluşumlar da tepkilerini dile getirdi.
KONUŞMA, 50 YEREL KANALDA YAYINLANACAK
Anadolu Yayıncılar Derneği, Altun'un açıklamalarının kaldırılmasına, üyesi olan 50 yerel kanalda konuşmayı yayınlayarak tepki göstereceklerini duyurdu.
Fahrettin Altun’a yapılan sansüre Anadolu Yayıncılar Derneği'nden tepki VİDEO
"SOSYAL MEDYA MECRALARI ARTIK MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"
AYD’den yapılan açıklamada, “İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına yer veren sosyal medya mecraları artık bir milli güvenlik sorunudur. Türk diplomatlarımızı şehit eden Ermeni çeteleri ile övgüler dizen sosyal medya mecraları, konu Türkiye olunca sansürü devreye sokuyor." ifadelerine yer verildi.
"50 ANADOLU MEDYASI OLARAK BU AÇIKLAMALARI YAYINLAYACAĞIZ"
AYD Başkanı Sinan Burhan tarafından düzenlenen basın toplantısında “Sosyal mecralar tarafından özellikle yerli ve milli duruş sergileyenlere karşı bir sansür uygulanmaktadır. Sosyal medya artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmektedir. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu konuda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatları anan İletişim Başkanı Sayın Altun’un konuşmalarının sansürlenmesi asla kabul edilemez. Biz 50 Anadolu medyası olarak bu açıklamaları yayınlayacağız. Terörün dili dini ırkı yoktur. Kınıyoruz. Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız vardır." açıklaması yapıldı.
YAYIN YAPACAK KANALLAR
Fahrettin Altun'un açıklamalarının yayınlanacağı kanallar şu şekilde.
1- ADANA KOZA TV
2- ADIYAMAN MERCAN TV
3- AFYON KANAL 3
4- AKSARAY KANAL 68
5- AMASYA ART
6- AYDIN TV DEN
7- BİTLİS BİTLİS TV
8- BOLU KÖROĞLU TV
9- BURDUR KANAL 15
10- BURSA AS TV
11- ÇANAKKALE TON TV
12- ÇORUM KANAL 19
13- DENİZLİ PAMUKKALE TV
14- DENİZLİ DRT
15- DİYARBAKIR UZAY HABER TV
16- EDİRNE E TV
17- ELAZIĞ KANAL E
18- ELAZIĞ KANAL FIRAT
19- ERZİNCAN ERT
20- ERZURUM KARDELEN TV
21- ESKİŞEHİR KANAL 26
22- GAZİANTEP KANAL 5
23- GAZİANTEP GRT
24- HATAY HRT
25- ISPARTA KANAL 32
26- İZMİR EGE TV
27- KAHRAMANMARAŞ AKSU TV
28- KARABÜK BRTV
29- KAYSERİ TV1
30- KAYSERİ TV KAYSERİ
31- KAYSERİ KENT TÜRK TV
32- KAYSERİ KAY TV
33- KIRŞEHİR AHİ TV
34- KOCAELİ TV 41
35- KONYA KON TV
36- KÜTAHYA TÜRK HABER
37- MALATYA ER TV
38- MALATYA VUSLAT TV
39- MANİSA MANİSA TV
40- MANİSA KANAL E
41- MERSİN KANAL 33
42- MUĞLA MUĞLA TÜRK
43- ORDU ALTAŞ TV
44- RİZE ÇAY TV
45- SAKARYA KANAL 264
46- SİVAS VİZYON 58
47- ŞANLIURFA KANAL URFA
48- ŞANLIURFA GTV
49- ŞANLIURFA EDESSA TV
50- TOKAT SÜPER TV