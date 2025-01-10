Fahrettin Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında doğruluk, saygınlık ve hakikat çerçevesinde görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.
HAKİKATIN IŞIĞINI TAŞIMAYA DEVAM EDEN GAZETECİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Ulusal ve uluslararası alanda fedakarca çalışan basın mensuplarının, toplumsal bilincin yükselmesine ve sağlıklı bir iletişim kültürünün oluşmasına yaptıkları katkıları takdirle karşıladığını belirten Altun, hakikatin ışığını taşımaya devam eden tüm gazetecilere teşekkür etti.
"GAZETECİLERİMİZİN HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ"
Altun, Gazze'de yaşanan insanlık dramında yüzlerce gazetecinin hayatını kaybetmesi ve pek çok gazetecinin yaralanmasının, kendilerini derinden üzdüğünü belirterek şunları kaydetti:
Çatışma bölgesindeki diğer sivillerin yanı sıra gazetecilerin hedef alınmalarını ve ayrım gözetilmeksizin katledilmelerini bir kez daha kınıyoruz. Görevleri başında vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet; yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, basın mensuplarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek ve medya sektörünü destekleyecek yeniliklere öncülük etmek için çalışmaya devam edecek, gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız.
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