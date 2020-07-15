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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait yeni bir görüntü paylaştı.

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 gecesi hain darbe girişimi, milletin iradesiyle önlenmiş ve birçok vatandaşımız şehit olmuştu.

Hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Ankara’da çekilen ve 15 Temmuz darbe girişimine ait yeni görüntüler paylaştı.





"AŞAĞIDAKİ GÖRÜNTÜLERİ İLK DEFA İZLEYECEKSİNİZ"

Altun paylaştığı görüntüde, “Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz!

Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye diye mermilerin üzerine yürüyor.

Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!” ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntü VİDEO