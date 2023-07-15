ensonhaber.com

FETÖ'nün hain darbe girişimi üzerinden 7 yıl geçti..

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından yapılmaya çalışılan darbe girişimi, Türk halkı tarafından püskürtüldü..

Sokağa dökülen millet iradesine sahip çıktı..

Her yıl ise bu anlamlı gün için çeşitli etkinliklerle ve anmalar düzenleniyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, 15 Temmuz'da şehit düşen vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

15 Temmuz, gücünü tarihten alan, Çanakkale'de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper edip inançlı yüreğinde ihaneti ve işgal girişimini yok eden ve bu aziz vatanı yeniden vatan kılan necip milletimizin şanlı zaferidir.



İşgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnen, teröristler tarafından milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan alçak saldırıları püskürten aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar diliyoruz.