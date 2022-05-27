Fahrettin Altun'dan 27 Mayıs paylaşımı: Darbeci zihniyet, vicdanlarda mahkum edilmiştir

Sosyal medya hesabı üzerinden 27 Mayıs 1960'da gerçekleştirilen darbeye yönelik paylaşım yapan Altun, "Milletin iradesine müdahaleyi meşru gören darbeci zihniyet, vicdanlarda mahkum edilmiştir" dedi.

Hafızalarda kara bir leke olarak kalan, Başbakan Adnan Menderes ve Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan’ın asılmasıyla vicdanlarda büyük bir yara bırakan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 62 yıl geçti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, darbenin yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Merhum Başbakan Menderes ile Polatkan ve Zorlu’yu rahmetle yad ettiğini belirten Altun, 27 Mayıs’ı milletin vicdanında ebediyyen mahkum olan müdahaleci zihniyetin sembolü olarak nitelendirdi.

“Milletin iradesine müdahaleyi meşru gören darbeci zihniyet, vicdanlarda mahkum edilmiştir”

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi tarihimizin utanç vesikalarından biri olan 27 Mayıs Darbesinin yıl dönümünde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu rahmetle yad ediyorum. Milletin iradesine müdahaleyi meşru gören darbeci zihniyet, vicdanlarda mahkum edilmiştir.





“15 Temmuz bir dönüm noktasıdır”

Bugün geçmişte Yaslıada olarak bilinen şimdi ise darbecilerin izlerinin tamamen silindiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda, Cumhurbaşkanımızın katılacağı ‘Yassıda Yargılanıyor’programı ile bir kez daha darbeciler milletimizin vicdanında hesap verecekler.

Milletimizin vicdanında ebediyyen mahkum olan bu müdahaleci zihniyetin sembolü olan 27 Mayıs; 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerinin ve son olarak FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan 15 Temmuz darbe girişimi gibi şeytani planların ilham kaynağıdır. Fakat milletimiz 15 Temmuz’da makus talihini değiştirmiş ve bu habis zihniyete Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki destansı direnişiyle dur demiştir. Bu nedenle 15 Temmuz bir dönüm noktasıdır.

“Direniş ruhu tıpkı 19 Mayıs gibi milletimizin kalbinde ebediyyen diri kalacaktır”

O gün insanımız, onurunu hiçe sayan her türlü müdahaleye ve zorbalığa izin vermeyeceğini darbeci teröristlere ve tüm dünyaya haykırmıştır. Ve o günkü direniş ruhu tıpkı 19 Mayıs gibi milletimizin kalbinde ebediyyen diri kalacaktır.”