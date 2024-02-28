Fahrettin Altun'dan 28 Şubat mesajı: Mücadele etmeye devam edeceğiz 28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "O karanlık günlerin bir daha yaşanmaması adına hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

AA

Tükiye'nin tarihine ''postmodern darbe'' olarak geçen ve hem toplumda hem de siyasette büyük etkileri bulunan 28 Şubat post modern askeri darbesinin üzerinden tam 27 yıl geçti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat "postmodern darbe"nin 27'nci yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

"Hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz"

Fahrettin Altun, Türk milletinin 28 Şubat^ın da üstesinden gelmeyi başardığını belirtirken, "Hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz" mesajı verdi.

"Toplumun büyük kesimine karşı başlatılan bir cadı avı"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

28 Şubat darbesi, 27 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’ne karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadı avının, temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınarak toplumsal yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer adıdır.

"Milletimiz 28 Şubat’ın da üstesinden gelmeyi başardı"

Milletimiz, kendi iradesine ve değerlerine karşı yapılan önceki anti-demokratik müdahalelerde olduğu gibi bin yıl sürecek denilen 28 Şubat’ın da üstesinden gelmeyi başardı. O karanlık günlerin bir daha yaşanmaması adına hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)