Fahrettin Altun'dan 6 Şubat paylaşımı 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Allah en zor zamanda bile asrın birlikteliğini ortaya koyan necip milletimizi ve güzel ülkemizi her türlü afet ve tehlikeden muhafaza buyursun" dedi.

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Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde asrın felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Altun'dan paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, depremlerin yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Altun, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve yüreklerimizde tarifi görülmemiş bir acı bırakan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. 'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerde kaybettiğimiz 53 bin 537 canımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa ve yakınlarını kaybeden her bir kardeşimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah en zor zamanda bile asrın birlikteliğini ortaya koyan necip milletimizi ve güzel ülkemizi her türlü afet ve tehlikeden muhafaza buyursun" ifadelerini kullandı.