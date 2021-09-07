Fahrettin Altun'dan Anadolu Ajansı'na tebrik

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransız çimento şirketi Lafarge ile DEAŞ arasındaki kirli ilişkilerden Fransa istihbaratının haberdar olduğunu kanıtlayan belgelere ulaşan AA'yı tebrik etti.

Fransa'da dünyaca ünlü çimento firması Lafarge'nin DEAŞ terör örgütüne finalsal kaynak sunduğu ve bu ilişkiden Fransız istihbarat servislerinin de haberdar olduğu ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı (AA) şirket ve terör örgütü arasındaki bu kirli ilişkiden Fransız istihbaratının da haberdar olduğunu kanıtlayan belgeye ulaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA'nın bu gazetecilik başarısını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

"BÜYÜK GAZETECİLİK BAŞARISI"

Altun, paylaşımında, "Fransız Lafarge Şirketinin, Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde DEAŞ’ı finanse ettiğine dair belgelere ulaşarak büyük bir gazetecilik başarısı gösteren Anafolu Ajansını yürekten tebrik ederim." ifadelerine yer verdi.