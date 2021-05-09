Fahrettin Altun, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır Anneleri'nin yer aldığı videolu paylaşımla Anneler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden 'Anneler Günü' dolayısıyla paylaşım yaptı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, anne yüreğinin; şefkatin, merhametin ve cesaretin yurdu olduğunun altını çizdi.

Paylaşımda, çocukları HDP tarafından kandırılan ve terör örgütü PKK'ya katılan ailelere ait bir video yer aldı.

DİYARBAKIR ANNELERİ UNUTULMADI

232 ailenin tüm tehditlere rağmen 615 gündür evlat nöbeti tuttuğu hatırlatılan videoda, annelerinin feryadını duyan 25 genç kız ve erkeğin PKK'dan kaçarak ailelerine geri döndüğü belirtildi.

Videoda, "Terörü sadece vuruşarak değil, sevgimizle de bitireceğiz. Hep birlikte..." vurgusu yapıldı. Öte yandan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın yıllardır PKK terör örgütünün eleman kazandırma merkezi gibi faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.

"ANNE YÜREĞİ SİLAHLA SİNDİRİLEMEZ"

Annelerin, saflığın, iyiliğin, güzelliğin, huzur ve barışın kaynağı olduğunu söyleyen Altun, "Silah ve tehditle sindirilemez anne yüreği. Başta şehit annelerimiz olmak üzere Diyarbakır Anneleri'nin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun'dan Anneler Günü paylaşımı