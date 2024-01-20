Fahrettin Altun'dan Astronot Gezeravcı paylaşımı: Axiom-3 ekibi istasyona girdi İletişim Başkanı Altun, "Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 ekibi istasyona girdi" dedi.

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AA

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) görevine başladı.

Gezeravcı ve diğer üç astronot arkadaşı, istasyondaki ekip tarafından karşılandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Axiom-3 mürettebatını taşıyan uzay aracının UUİ'ye kenetlendiğini belirtti.

"Axiom-3 ekibi istasyona girdi"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.

14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deney yapılacak

Altun, istasyonda geçirilecek süre boyunca bilimsel deneyler gerçekleştirileceğini söyledi:

Gezeravcı, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Altun, paylaşımında Gezeravcı ve beraberindeki ekibin istasyona giriş görüntülerine de yer verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)