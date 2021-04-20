Fahrettin Altun'dan 'Aylan Kurdi' tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Farhrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin fotoğrafıyla ilgili paylaşımına tepki gösterdi.

"İNSAN OLMAK ASGARİ DÜZEYDE BİR VİCDAN GEREKTİRİR"

Altun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?"