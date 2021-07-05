Fahrettin Altun'dan Başbağlar katliamı paylaşımı

Altun, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen vatandaşlar için mesaj paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başbağlar katliamı şehitlerini andı.

Altun, Twitter hesabından, Başbağlar katliamının 28'inci yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

"DİNMEYEN BİR SIZIYLA..."

"Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde." diyen Altun, şu ifadeye yer verdi:

"Dinmeyen bir sızıyla, bundan tam 28 yıl önce Erzincan Başbağlar’da hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum."