Fahrettin Altun'dan bayram mesajı: 23 Nisan, kahramanca bir direnişin sembolüdür

AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, 23 Nisan'ın kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolü olduğunu belirtti.
Altun, bayram mesajında, şu ifadeyi kullandı:
23 Nisan, kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolüdür. Ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı, o eşsiz mücadele ruhuyla, çok daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız.
Gazi Meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümü
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümü ile ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış