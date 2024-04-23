Fahrettin Altun'dan bayram mesajı: 23 Nisan, kahramanca bir direnişin sembolüdür Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınlayarak, ecdadın emaneti aziz vatanın, aynı mücadele ruhuyla, çok daha güçlü yarınlara taşımamta kararlı olunduğunu vurguladı.

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, 23 Nisan'ın kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolü olduğunu belirtti.

Altun, bayram mesajında, şu ifadeyi kullandı:

23 Nisan, kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolüdür. Ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı, o eşsiz mücadele ruhuyla, çok daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız.

Gazi Meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümü

Millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümü ile ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)