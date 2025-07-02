Fahrettin Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözlerine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısındaki sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak vazifesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği millet iradesine hizmet etmek, devletin iletişimini yürütmek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak olduğunu belirten Altun, bu görevin şahsi bir pozisyon değil, yasal çerçevede yürütülen resmi bir görev olduğunu hatırlattı.

Siyasi aktörlerin asli sorumluluğunun milletin sorunlarına çözüm üretmek, kamu yararını gözetmek ve demokratik bir anlayışla fikir mücadelesi vermek olduğuna işaret eden Altun, devlet kurumlarına hakaret etmenin, yargı süreçlerini zehirlemeye ve iftira yoluyla kamu otoritesini itibarsızlaştırmaya çalışmanın siyasi sorumluluktan uzak bir tavrın tezahürü olduğunu vurguladı.

"BAŞARIR, UCUZ POLEMİKLER PEŞİNDEDİR"

Altun, "CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 'atanmış/seçilmiş' ayrımı üzerinden dile getirdiği ifadeler bir yandan sözün sahibinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bilgisizliğini ortaya koymakta, öte yandan kamu görevlilerini itibarsızlaştırma gayesi gütmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Devletin anayasal işleyişi içinde her bir kamu görevlisinin millet iradesine dayanan meşru bir zeminde çalıştığının altını çizen Altun, şunları kaydetti:

Atanmış olmak bu görevin ciddiyetini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, aksine, demokratik sistemin işleyişinde asli bir yer tutar. Ali Mahir Başarır, devlet ciddiyetini ve kamu kurumlarını hedef alan ucuz polemikler peşindedir. Yargıya tehditler savurmak, hakaretle ve iftirayla kurumlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışmak, milletin takdirine bırakılacak bir acziyet göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren söylemler ve milletimizin iradesine dönük saldırılar karşısında sessiz kalmamız beklenemez. Devletin kurumlarını yıpratmaya ve yargıyı baskı altına almaya dönük açıklamalar karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirmek bizim görevimizdir. Sağduyulu ve hukuk zemininde yürütülen bir siyaset anlayışı, hepimizin yerine getirmesi gereken ortak bir sorumluluk, vatandaşımızın öncelikli beklentisidir.

Düzenlediği basın toplantısında Fahrettin Altun'u tehdit eden Ali Mahir Başarır, "Sen kimsin? Hangi sıfatla bize soru soruyorsun? Gün gelecek Fahrettin Altun da tarafsız mahkemelerde yargılanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.