Fahrettin Altun'dan CİMER paylaşımı: Gençlerimizin yoğun ilgisi var İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkıcı Murat Kekilli'nin CİMER paylaşımına, "Gençler akıllarındaki her konuyu CİMER’e sorarak bizlerle sürekli iletişim halinde. Biz de taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), vatandaşların tüm talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturuyor.

Birçok konuda hizmet veren CİMER, her yaş grubu tarafından sıkça tercih ediliyor.

Bu platform aracılığıyla başvuru sahiplerinin en hızlı biçimde en doğru bilgilerle aydınlatılması sağlanıyor.

Doğum saati soruluyor

Son günlerde ise gençler tarafından CİMER'e sıkça bir yöneltilen sorulardan biri de "doğum saati" oldu.

Bunun nedeni ise şu sıralar astrolojiye olan yoğun ilgi... Bu nedenle haritalarına baktırmak isteyenler, doğum saatine ihtiyaç duyuyor.

Aile bireylerinin net olamadıkları durumda ise iş CİMER'e düşüyor. Konu sosyal medyada kısa sürede gündem olunca CİMER'e övgüler de kaçınılmaz oldu.

"CİMER fazla oluyor"

Bu isimlerden biri de şarkıcı Murat Kekilli. X hesabından paylaşım yapan Kekilli, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a da yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Ama bu CİMER’de cidden fazla oluyor :) Yükselen burç hesaplamasına kadar yapacak neredeyse! Fahrettin Hocam?"

"Yoğun ilgi bizi memnun ediyor"

Altun'dan da yanıt gecikmedi:

Sevgili Murat Kekilli kardeşim, özellikle gençlerimizin son yıllarda CİMER’e yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Akıllarındaki her konuyu http://cimer.gov.tr aracılığıyla CİMER’e sorarak bizlerle sürekli iletişim halinde oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince genç arkadaşlarımızın bilgi edinme taleplerini karşılamaya çalışıyoruz.

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