Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün doğum günü...

Bugün 71 yaşını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan için sosyal medya üzerinden geceden bu yana binlerce paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için X hesabından paylaşım yapan isimlerden birisi de İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SİYASETTEKİ ÖNEMLİ ANLARINA YER VERİLDİ

Fahrettin Altun'un paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı önemli çıkışlarına, görüşmelerine yer verildi.

Altun, yaptığı şiirli ve videolu paylaşıma şu notları düştü:

"BERABER ISLANACAK ÇOK YAĞMURUMUZ VAR BİZİM"