Fahrettin Altun'dan dezenformasyon çıkışı: Arama kurtarma çalışmalarının yanında, tezviratla da mücadele ettik Büyük felaketin sıcak günlerinde yaralar sarılmaya çalışılırken ortaya çıkan asılsız haberlerle verdikleri mücadelenin halen sürdüğünü vurgulayan İletişim Başkanı Altun, saha çalışmalarında dahi yalan haberlerle ilgilendiklerini söyledi.

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihinin en karanlık gününü yaşadı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.

Büyük deprem 11 ili vururken, 50 bini aşkın vatandaşımız da hayatını kaybetti.

Türkiye en hassas dönemlerinden birini geçirirken, ortaya atılan çarpıtılmış haberler de bardağı taşıran son damla oldu.

Deprem bölgelerinden yayılan türlü dezenformasyonlara karşı, Cumurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı harekete geçti.

Yalan haberin önüne geçmeyi hedefleyen İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ni kurdu.

Bu bağlamda, yalan haberlerin aslını vatandaşların gözleri önüne sermek için bir uygulama geliştirdi.

Dezenformasyon Bildirim Servisi uygulamasında, ortaya atılan yalan haber ve aslı yer alıyor.

Uygulamada günlük olarak bültenler yayınlanıyor.

Uygulamayı IOS'ta indirmek için tıklayın

Uygulamayı ANDROİD'de indirmek için tıklayın

Bir diğer yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen Sesinizi Duyuyoruz: Afet ve Kriz Dönemlerinde Habercilik Paneli'ne katıldı.

Altun burada yaptığı konuşmada, dezenformasyona değindi.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Fahrettin Altun, şu ifadeleri aktardı;

Ülke genelinde deprem farkındalığının artırılması ve kentsel dönüşüm adımlarının hızlandırılması için var gücümüzle çalışacağız. Bu noktada kamu kurumlarından belediyelere, vatandaşlarımızdan medyaya, herkesin üzerine düşen sorumluluk düşmektedir. Herkesin de bu hassasiyetleri yerine getireceğine inanıyoruz.

"Hassasiyetin suistimal edildiği, kara propaganda girişimlerine şahitlik ettik"

Bu süreçte aynı zamanda dezenformasyonla mücadele etmek de bir gerekliliktir. Yaşadığımız son depremlerde bu hususu bir kez daha görmüş olduk. Ne yazık ki deprem gibi acı bir olay üzerine oluşan hassasiyetlerin suistimal edildiği, sistematik dezenformasyon ve kara propaganda girişimlerine şahitlik ettik

"Arama kurtarma çalışmalarının yanında, tezviratla da mücadele ettik"

Bölgede canla başla yürütülen arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarının yanında, tezviratlarla da mücadele etmek durumunda kaldık.

Kamuoyuna güvenilir bilgi mücadelesi

Afet ortamında oluşan bilgi kirliliğine ve kasıtlı dezenformasyon girişimlerine karşı kamuoyunun güvenilir bilgilere ulaşmasını temin ettiklerini dile getiren İletişim Başkanı Altun, bu kapsamda kamuoyunu bilgilendirme görevini ifa eden yüzlerce basın mensubunun bölgesine intikallerini koordine ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesinde gece gündüz demeden fedakarca görevine eden basın mensuplarını ele alan Altun, “Aralarında depremde aile üyelerini kaybetmesine rağmen görevine devam edenler bile vardı. Onlardan bazıları bugün aramızda. Bu vesileyle kendilerine bir kez daha taziyelerimi iletiyor, teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.” dedi.

"Yanıltıcı bilgilerle etkin mücadele"

Depremin ilk saatlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nde (CİMER) “Deprem Acil” başlığını kullanıma açtıklarına dikkati çeken Altun, “'Dezenformasyon Bildirim Servisi' uygulamasını faaliyete geçirdik. Afet sürecinde yanıltıcı bilgilerle etkin mücadele kapsamında, ‘Deprem’ başlığıyla günlük dezenformasyon bülteni yayımladık. Ayrıca yurtdışı teşkilatımız ve ilgili birimlerimizle uluslararası basın kuruluşlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme işleyişi tesis ettik.” diye konuştu.