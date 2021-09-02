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    Fahrettin Altun'dan dualı açılışı eleştirenlere cevap niteliğinde paylaşım

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yargıtay'ın yeni hizmet binasının açılışında dua edilmesini eleştirenlere sosyal medya hesabından TBMM'nin açılışındaki dualı fotoğrafla cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 08:33
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 09:21
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    Fahrettin Altun'dan dualı açılışı eleştirenlere cevap niteliğinde paylaşım

    Yargıtay'ın Ankara Ahlatlıbel'de inşa edilen yeni hizmet binasının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla dün yapıldı.

    Binanın açılışında dua edilmesi sosyal medyada bazı kişilerce eleştiri konusu oldu.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gelen eleştirilere Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk TBMM'nin açılışındaki dualı fotoğrafıyla yanıt verdi.

    "NASIL BAŞLADI, NASIL GİDİYOR?''

    Altun, söz konusu eleştirilere paylaştığı iki fotoğrafla yanıt verdi.

    Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclisinin açılışını dua ile yaptığı fotoğrafı paylaşan Altun, paylaşımına sosyal medyanın meşhur akımı olan "Nasıl başladı, nasıl gidiyor?" yazdı.

    Fahrettin Altun dan dualı açılışı eleştirenlere cevap niteliğinde paylaşım #1

    Fahrettin Altun dan dualı açılışı eleştirenlere cevap niteliğinde paylaşım #2

    Fahrettin Altun dan dualı açılışı eleştirenlere cevap niteliğinde paylaşım #3

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