İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'daki depremden sonra inşa edilen 5 bin 500 konutun daha teslim edileceğini duyurarak bir video paylaştı.

Türkiye, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Depremde 41 kişi hayatını kaybederken binlerce insan evsiz kaldı.

Depremin hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 19 farklı yerde yapımına başlanan 20 bin 118 konuttan, 8 bini tamamlandı.

Fahrettin Altun'dan Elazığ depremi paylaşımı VİDEO

"5 BİN 500 KONUT TESLİM EDİLİYOR"

Bugün ise inşası biten 5 bin 500 konut sahiplerine teslim edilecek.

Bu kapsamda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Altun, "İlk andan itibaren Elazığ’daydık. Depremden sadece 6 ay sonra 2 bin 517 konutu depremzedelere teslim ettik. Bugün de 5 bin 500 konutu daha teslim ederek Elazığ'a 8 bin konut kazandırmış oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışıyoruz. Ölenlerimize binlerce rahmetle..." ifadelerini kullandı.