Fahrettin Altun’dan Fransa’daki yasaya tepki: İslam karşıtlığını meşrulaştırıyor

‘Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler' yasasına ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, bu adımın Müslümanları ötekileştireceğini vurguladı.

Fransa'da dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlaması ve İslam karşıtlığını meşrulaştırması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan 'Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler' tasarısı Ulusal Meclis’te onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu yasaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

“YAŞAM TARZINA MÜDAHALEYİ ARTIRIYOR”

Altun, Fransızca yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Fransa özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini esas aldığını iddia ediyor ama Ulusal Meclisinde oylanan 'Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler' tasarısıyla dini toplulukların yaşam tarzına müdahaleyi artırıyor."

“İSLAM KARŞITLIĞINI MEŞRULAŞTIRMAKTA”

Dini toplulukları tahakküm altına almayı hedefleyen bu adımın Müslümanları daha da ötekileştireceğini vurgulayan İletişim Başkanı Altun şunları kaydetti:

“Fransa'nın sözde 'temel ilkeleri' ile tamamen ters olan bu yeni yasa, İslam karşıtlığını 'meşrulaştırmakta' ve dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlamaktadır. Avrupa'da, Müslümanlara yönelik saldırıların hızla arttığı bu dönemde devletlere büyük sorumluluklar düşmektedir. İslam karşıtlığı ile mücadelede iş birlikleri önem kazanmaktadır. Fransa Ulusal Meclisinde onaylanan yasayla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."