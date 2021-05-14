Fahrettin Altun'dan Gazze'ye başlatılan operasyona ilişkin açıklama

İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonuna tepki gösteren Fahrettin Altun, Filistin'in tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İsrail'in hukuksuz bir şekilde insan haklarını ayaklar altına aldığını belirten Altun, uluslararası platformda Filistin'in tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

"HUKUKSUZLUK VE İŞGAL SON BULMALIDIR"

Fahrettin Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.

Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır."