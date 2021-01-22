Fahrettin Altun'dan Hamzaçebi'ye OECD yanıtı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Hamzaçebi'nin OECD İstanbul Merkezine ilişkin iddiasına Resmî Gazete ile yanıt verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açılışına videomesajla katıldığı İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD) İstanbul Merkezi'nin “bugün değil 1999 yılında açıldığını" iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu iddiaya, OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin Türkiye ile OECD arasında imzalanan mutabakat zaptının 2018 yılında imzalandığını ortaya koyan Resmî Gazete ile cevap verdi.

ALTUN'DAN HAMZEÇEBİ'NİN İDDİALARINA CEVAP GELDİ

Altun, mesajında, “Akif bey, kuruluşuna yönelik mutabakatı 2018'de imzaladığımız OECD İstanbul Merkezinin 1999'da kurulmuş olduğunu iddia edecek kadar kafanız karışmış anlaşılan. Yahut zamanı tersine çevirmek gibi iddialı bir işe girişmişsiniz. Sanmıyorum ama başarılar." ifadelerine yer verdi.