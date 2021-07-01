Hayvan haklarına yönelik hazırlanan kanun teklifine yönelik Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Altun, Osmanlı'da kurulan dünyanın ilk hayvan hastanesine atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yasama dönemi kapanmadan hız verilen hayvan haklarına yönelik yasa tasarısı, bugün itibarıyla Meclis’te.

Birçok hayvanseverin çıkmasını dört gözle beklediği bu yasanın Meclis’te onaylanmasıyla hayvanlar, mal ve eşya olma statüsünden çıkarılarak canlı statüsüne ait olacak.

Hayvanlara zarar verme mala zarar verme değil, cana zarar verme kapsamında değerlendirilecek.

'GARİP LEYLEKLER HASTANESİ'

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal tarafından TBMM'de düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan yasa tasarısına ilişkin İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Altun yaptığı paylaşımda, Bursa’da 19’uncu yüzyılda kurulan dünyanın ilk hayvan hastanesi 'Garip Leylekler Hastanesi’ne' atıfta bulundu.

Fahrettin Altun’dan Hayvan Hakları Yasası paylaşımı VİDEO



FAHRETTİN ALTUN'UN PAYLAŞIMI

Hayvan Hakları Yasası’na ilişkin düzenlemelerde ecdattan ilham alındığını belirten Altun, videolu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın ilk hayvan hastanesi "Garip Leylekler Hastanesi”dir. Ecdadımız, 19. asırda Bursa’da kurmuştur. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ecdadımızdan aldığımız ilhamla hayvanları koruma kanun teklifi AK Parti tarafından Yüce Meclisimizin takdirine sunulmuştur. Hayırlı olsun"