Fahrettin Altun'dan, HDP'nin sözde 1915 olayları paylaşımına tepki

İletişim Başkanı Altun, HDP'ye "Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir" ifadesiyle tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK ile bağlarını inkar etmeyen HDP, diğer taraftan her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde 'Ermeni soykırımı' iddialarına destek vermekten geri durmadı.

HDP, "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" şeklinde skandal bir bildiriye imza attı.

HDP'NİN SKANDAL PAYLAŞIMI

Bildiride, "Türkiye, Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." denildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP'ye tepki gösterdi.

ALTUN: KARA TARİHİNİZ UTANÇ VESİKALARIYLA DOLU

Altun, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur." ifadesini kullandı.

Paylaşımının devamında Altun, "Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir! Sizi aziz milletimize havale ediyoruz." dedi.