Fahrettin Altun'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sonrası Mescid-iAksa'ya baskın düzenlerken, Filistinliler Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.
İçeri giren İsrail polisi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli’ye kauçuk kaplı mermi, göz yaşartıcı gaz bombası ve coplarla saldırmıştı.
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını: Yaralılara müdahale edilmesine bile engel oldular
Filistin Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmek için Mescid-i Aksa'ya gittiğini, ancak İsrail polisinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesine engel olduğu aktarılmıştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılara ve Müslümanlara uyguladığı şiddete tepki gösterdi.
Altun kınadı: Filistinli kardeşlerimizin yanındayız
Altun, kınama mesajını sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladı.
Altun, paylaşımda şunları kaydetti:
"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya mübarek Ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırıları, Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmaya, her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz."