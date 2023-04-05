Fahrettin Altun'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıyı kınayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmaya, her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

AA

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sonrası Mescid-iAksa'ya baskın düzenlerken, Filistinliler Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İçeri giren İsrail polisi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli’ye kauçuk kaplı mermi, göz yaşartıcı gaz bombası ve coplarla saldırmıştı.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını: Yaralılara müdahale edilmesine bile engel oldular

Filistin Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmek için Mescid-i Aksa'ya gittiğini, ancak İsrail polisinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesine engel olduğu aktarılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılara ve Müslümanlara uyguladığı şiddete tepki gösterdi.

Altun kınadı: Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Altun, kınama mesajını sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladı.

Altun, paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya mübarek Ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırıları, Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmaya, her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz."