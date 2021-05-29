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    Fahrettin Altun'dan, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü mesajı

    Altun, mesajında Ayasofya Camii ve Fatih Sultan Mehmet vurgusu yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 14:14
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    Fahrettin Altun'dan, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü mesajı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un fethinin 568'inci yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

    Altun, mesajında, Ayasofya'nın geçen yıl yeniden camiye dönüştürüldüğüne işaret ederek, "Fethin coşkusu bu yıl daha bir başka" dedi.

    Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "TARİHE TARİHİN İÇİNDEN TANIK OLMAK..."

    "Ecdadın emanetine doğru bir harekat; tarihe tarihin içinden tanık olmak… Fethin coşkusu bu yıl daha bir başka. Maddenin manaya dönüştüğü yer, nihayet kavuştuğumuz; Ayasofya.

    Bizlere bu güzel şehri emanet bırakan aslımız Fatih Sultan Mehmet Han’ı rahmet ve şükranla anıyoruz."

    Fahrettin Altun dan, İstanbul un fethinin 568 inci yıl dönümü mesajı #1

    Fahrettin Altun dan, İstanbul un fethinin 568 inci yıl dönümü mesajı #2

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